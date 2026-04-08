ABD ve İran'ın şartlı ateşkesi hakkında neler biliniyor?

İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması ve saldırıların durması karşılığında iki haftalık bir şartlı ateşkes üzerinde anlaştı.

Bu ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın boğazı açmaması halinde "bütün bir medeniyet ölecek" tehdidinde bulunmasından saatler sonra geldi.

Müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 8 Nisan Çarşamba günü erken saatlerde ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İran'ın ISNA haber ajansı, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın 10 Nisan'da İslamabad'da yapılacak görüşmelerde İran müzakere heyetine başkanlık edeceğini bildirdi.

ISNA, ABD heyetine ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik edeceğini aktardı.

İran'ın 10 maddelik planında neler var?

Trump, İran'ın ABD ve İsrail'e 10 maddelik bir plan sunduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre İran devlet televizyonunda yayınlanan 10 maddelik plan şu unsurları içeriyor:

• Irak, Lübnan ve Yemen'deki savaşın tamamen sona erdirilmesi,

• İran'a yönelik savaşın süre sınırı olmaksızın tamamen ve kalıcı olarak sona erdirilmesi,

• Bölgedeki tüm çatışmaların bütünüyle sona erdirilmesi,

• Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması,

• Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğini sağlamak için bir protokol ve koşullar oluşturulması,

• İran'a yeniden inşa maliyetleri için tam tazminat ödenmesi,

• İran'a yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması taahhüdü,

• ABD tarafından tutulan İran'a ait fonların ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması,

• İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmeyeceğine tam bağlılık göstermesi,

• Yukarıdaki koşulların onaylanmasının ardından tüm cephelerde derhal ateşkesin yürürlüğe girmesi.