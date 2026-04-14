ABD ve İranlı yetkililer bu hafta yeniden İslamabad’da görüşecek

ABD ile İran’ın geçtiğimiz hafta sonu İslamabad’da gerçekleştirdiği görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Washington yönetimi, İran’ın iki haftalık ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek ve anlaşmaya varılamamasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukası başlattı.

Yeniden müzakere sürecinin başlatılması için Türkiye’nin devreye girdiği iddiaları gündeme gelirken, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Barış görüşmeleri bu hafta devam edecek

ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin dört farklı kaynağa göre, iki ülkenin müzakere heyetleri bu hafta içinde barış görüşmelerini sürdürmek üzere yeniden Islamabad’a dönecek.

Söz konusu temasların, son dönemde artan gerilim ve sonuçsuz kalan önceki görüşmelerin ardından yeniden diplomatik bir zemin oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor. Tarafların, özellikle ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik başlıkları üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını ifade ediyor.