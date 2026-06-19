ABD ve İsrail hattındaki tarihi diplomatik kopuş Orta Doğu’daki tüm dengeleri tamamen değiştirir mi?

Körfez ülkeleri ve Avrupa başkentlerinde de çok büyük bir şok dalgası yaratan bu askeri restleşme, Orta Doğu genelindeki geleneksel güvenlik doktrinlerini baştan aşağı değiştirecek bir iklim yaratıyor. Uzun yıllardır koşulsuz olarak devam eden lojistik ve finansal desteğin ilk kez açık bir diplomatik şantaj ve baskı unsuru olarak masaya sürülmesi, taraflar arasındaki kurumsal güven endeksini tamamen sıfırladı. İsrail iç siyasetinde koalisyon ortaklarının bağımsız operasyon sinyalleri vermesi, kıtalararası ilişkilerde Amerikan vergi memnuniyetinin ve bütçesinin nasıl harcandığına dair çok büyük bir denetim sürecini de beraberinde getiriyor.

Beyaz Saray cephesinden Tel Aviv ittifakına 'vefasızlık' suçlaması

Diplomasi koridorlarında adeta deprem etkisi yaratan resmi açıklamalarda kelimelerini seçerken hiçbir diplomatik nezaket kuralına bağlı kalmayan JD Vance, Tel Aviv hükümetinin aldığı tavrı çok sert bir dille eleştirdi. ABD ve İran arasındaki stratejik anlaşmayı sabote etmeye çalışan kabine üyelerini açıkça hedef alan Başkan Yardımcısı, müttefiklik ilişkilerinde sınırların aşıldığını ilan etti. Donald Trump döneminden bu yana yürütülen dış politika vizyonunu ve Amerikan menfaatlerini hiçe sayarak Washington’a meydan okuyan İsrailli bakanların tamamını nankörlükle ve vefasızlıkla suçlayan Vance, dünyada yalnızlaşan bir yönetimin bu denli agresif kararlar almasının rasyonel hiçbir zemini bulunmadığını vurguladı.

“Elinizde kalan tek güçlü müttefike saldırmak akıl karı değil”

Washington’ın küresel güvenlik şemsiyesini ve askeri caydırıcılığını Tel Aviv için bir kalkan olarak kullandığını hatırlatan Beyaz Saray yönetimi, hiyerarşik dengeleri çok net bir dille yeniden çizdi. JD Vance, İsrail'in uluslararası diplomasi arenasında hemen hemen hiçbir müttefikinin kalmadığı bu zorlu konjonktürde, kendilerine koşulsuz arka çıkan tek süper güce saldırmasının çok büyük bir stratejik hata olduğunu belirtti. Kendi pozisyonunda olan bir liderin asla elinde kalan son ortakla bu tarz bir kamuoyu kavgasına girmeyeceğini vurgulayan Vance, "Ben olsayım elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmazdım, bu yapılan akıl karı değil" diyerek atılan tek taraflı adımların İsrail’in ulusal güvenliğini korumak yerine bütünüyle tehlikeye attığının altını çizdi.

“Silahlarınızın parasını biz ödüyoruz”

İki ülke arasındaki bu stratejik çekişmenin en ağır boyutunu, savunma bütçesi bağımlılığının en üst düzeyden resmen ilan edilmesi oluşturdu. İsrailli bakanların bağımsız askeri bütçe ve lojistik imkanlara sahipmiş gibi davranmasına sert tepki gösteren JD Vance, cephede kullanılan gelişmiş füzelerin, mühimmatların ve hava savunma sistemlerinin parasını doğrudan Amerikan vergi mükelleflerinin ödediğini belirtti. İsrail ordusunun lojistik ve teknolojik envanter olarak %100 oranında Amerikan fabrikalarındaki üretime bağımlı olduğunu hatırlatan Washington, mevcut uzlaşmaz tutumun devam etmesi durumunda askeri nakliye hatlarını ve finansman akışını tek taraflı olarak askıya alabileceğini çok net bir dille ifade etti.

Bölgesel güvenlik problemleri sadece konvansiyonel silah gücüyle çözülemez

Açıklanan resmi brifing notlarının ve Pentagon kaynaklı bütçe raporlarının satır aralarına bakıldığında, iki ülke arasında sadece lojistik ve finans düzeyinde değil, kriz çözme metodolojisinde de derin bir uçurumun oluştuğu anlaşılıyor. Her akademik güvenlik probleminin ve bölgesel riskin yalnızca dikey vuruş hatlarıyla ve sınırsız konvansiyonel silah gücüyle çözülemez olduğunu savunan Amerikan kanadı, kalıcı istikrar için bölgesel ittifak modellerine yardımlarla ve diplomatik masalara sadık kalınmasını şart koşuyor. İsrail kabinesinin bu çok net finansal ambargo uyarısı karşısında nasıl bir alternatif tedarik ve bütçe rotası izleyeceği belirsizliğini korurken, iki ülkenin dış politika vizyonlarındaki bu tarihi ayrışmanın derinleşerek devam edeceği tahmin ediliyor.