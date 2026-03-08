  1. Ekonomim
  ABD ve İsrail, İran'da 5 petrol tesisini vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti
Ulusal İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi CEO'su Keramat Veyskarami devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dün gece Tahran'da ve Elburz'da dört petrol deposu ve bir petrol ürünleri taşıma merkezi düşman uçakları tarafından saldırıya uğradı. İki petrol tankeri sürücüsü de dahil olmak üzere personelimizden 4 kişi olayda öldü" dedi.

ABD ve İsrail güçleri gece saatlerinde İran'da başkent Tahran ile birçok noktaya saldırı düzenledi. İran'ın petrol tesislerini hedef alan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Ulusal İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi CEO'su Keramat Veyskarami devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dün gece Tahran'da ve Elburz'da dört petrol deposu ve bir petrol ürünleri taşıma merkezi düşman uçakları tarafından saldırıya uğradı" dedi. Veyskarami, saldırılarda 2 petrol tankeri sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 personelin olayda öldüğünü söyledi.

Keramat Veyskarami, saldırının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını, ancak tesislerde hasar meydana geldiğini söyledi. Dağıtım Şirketi CEO'su, İran'ın petrol depolarında "yeterli benzin rezervleri" olduğunu da sözlerine ekledi.

