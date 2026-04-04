ABD ve İsrail, İran'da köprü vurdu: Ölü sayısı 13'e yükseldi
ABD-İsrail'in İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki B1 Köprüsü’ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elburz Şehitler ve Gaziler Vakfı Genel Müdürü Emir Hüseyin Danışkuhen konuya ilişkin bilgi verdi.
Danışkuhen, "Elburz eyaletindeki B1 Köprüsü'ne yönelik ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi." dedi.
Elburz Valiliğince 2 Nisan'da yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail'in B1 Köprüsü’ne düzenlediği saldırılarda 8 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.