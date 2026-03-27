ABD ve İsrail, İran’daki metalurji tesislerini hedef aldı

Fars Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, ABD ve İsrail, İran’ın güneybatı ve merkez bölgelerindeki metalurji tesislerine saldırı düzenledi.

Ajans, “Birkaç dakika önce Amerikan-İsrail düşmanı, Huzistan ve İsfahan’daki çelik fabrikalarına iki ayrı saldırı gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı.

Olay yerinde kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği bildirildi.