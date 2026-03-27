  3. ABD ve İsrail, İran’daki metalurji tesislerini hedef aldı
ABD ve İsrail’in İran’daki metalurji tesislerine yönelik saldırı düzenlediği, Huzistan ve İsfahan’daki çelik fabrikalarının hedef alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, ABD ve İsrail, İran’ın güneybatı ve merkez bölgelerindeki metalurji tesislerine saldırı düzenledi.

Ajans, “Birkaç dakika önce Amerikan-İsrail düşmanı, Huzistan ve İsfahan’daki çelik fabrikalarına iki ayrı saldırı gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı.

Olay yerinde kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği bildirildi.

