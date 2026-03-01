ABD ve İsrail saldırıları sonrası gemi sigortaları iptal ediliyor: Primlerde artış endişesi başladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sigorta şirketleri, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ilişkin poliçeleri iptal etme ve primleri yükseltme kararı aldı.

Uluslararası finans uzmanlarının Financial Times’a verdiği bilgiye göre, savaş riski sigortacıları kritik petrol geçiş noktası için düzenlenen poliçelere cumartesi günü iptal bildirimleri gönderdi. Primlerin önümüzdeki günlerde yüzde 50’ye kadar artabileceği ifade ediliyor.

Bu adımın, piyasaların pazartesi günü açılmasından önce atılması, İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarının ardından bölgedeki gerilimin hızla tırmandığını gösteriyor.

Primlerde artış endişesi

Saldırılar öncesinde Körfez’den geçen gemiler için savaş riski sigorta primi, geminin yenileme maliyetinin yaklaşık yüzde 0,25’i seviyesindeydi. Buna göre 100 milyon dolar değerindeki bir gemi için sefer başına yaklaşık 250 bin dolar prim ödeniyordu.

Ancak primlerin yüzde 50 artması halinde bu tutarın 375 bin dolara çıkabilecek. İsrail limanlarına uğrayan gemiler içinse primler daha da artış gösterebilir.

Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimali

Sigorta sektöründe en büyük kaygının İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali olduğu belirtiliyor. Dünyadaki ham petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan geçiyor.

Uzmanlar ayrıca İran’a bağlı grupların gemilere el koyma girişiminde bulunabileceği riskinin de fiyatlamalara yansıtıldığını aktarıyor.

Sigorta şirketlerinin poliçeleri tamamen reddetmek yerine iptal sonrası daha yüksek primlerle yeniden müzakere etmelerinin beklendiği belirtiliyor.

Gemiler rotayı değiştiriyor

Artan risk nedeniyle bazı armatörler Hürmüz Boğazı’ndan geçmekten kaçınıyor. Cumartesi günü en az üç geminin boğaza girmek yerine rota değiştirdiği bildirildi. Risk danışmanlık şirketi EOS Risk ise bazı gemilerin, İran Devrim Muhafızları tarafından boğazın gemi trafiğine kapatıldığı yönünde telsiz uyarısı aldığını açıkladı. Bölgede yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasaları ve navlun maliyetleri üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.