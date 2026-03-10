  1. Ekonomim
  3. ABD ve İsrail'in Tahran'daki saldırıları: Şu ana kadar 460 kişi yaşamını yitirdi
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'da şu ana kadar 460 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 309 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Acil Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Mehr Suruş, kente düzenlenen saldırılarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verdi.

460 kişi hayatını kaybetti

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarında Tahran'da şu ana kadar 460 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 309 kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkili, can kayıplarının yanı sıra saldırılarda 18 ambulans ve 18 acil durum servisinin de hedef alındığını ifade etti. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana başkent Tahran sık sık hava saldırılarının hedefi oluyor.

