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ABD ve Japonya ortak füze üretimi için harekete geçti

ABD ve Japonya, orta menzilli havadan havaya füzelerin (AMRAAM) ortak üretimi için çabalarını hızlandıracaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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ABD ve Japonya ortak füze üretimi için harekete geçti
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Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın haberine göre Japonya Savunma Bakanlığı, iki tarafın da Hawaii'de yapılan toplantı sonucu ortak üretime ilişkin fizibilite çalışması başlatılmasında anlaştığını açıkladı.

Açıklamada, AIM-120 orta menzilli AMRAAM füzelerinin ortak üretilmesi için yapılacak fizibilite çalışmasının "zorlukları, teslim sürelerini ve Japonya'da uygulanabilir üretim faaliyetlerini" ele alacağı ifade edildi.

İsrail ve Ukrayna'ya gönderilmişti

ABD, daha önce hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya orta menzilli havadan havaya füzeleri (AMRAAM) göndermişti.

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