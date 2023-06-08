ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden 'diplomasi' taahhüdü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanları, bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çabaların önemini ve bu amaca ulaşmak için diplomasiyi destekleme taahhütlerini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD ve KİK ülkeleri dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da stratejik ortaklığın ele alındığı toplantının ardından sonuç bildirisi yayımladı.

Bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çabaların önemini ve bu amaca ulaşmak için diplomasiyi destekleme taahhütlerin vurgulandığı bildiride, toplantıda ABD ile Körfez ülkeleri arasında büyüyen stratejik ortaklığa odaklandığı aktarıldı.

İkili stratejik ortaklığın Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle birlikte ekonomik refahın hedeflediğine işaret edilen bildiride, bölgesel istikrar ve kalkınmaya katkı sunacak altyapı projelerinin önemi vurgulandı.

İnsan hakları ve ifade özgürlüğünün desteklenmesinin ehemmiyetine değinilen bildiride, bölgedeki deniz yollarından geçen gemilerin güvenliğini hedef alan tehditlere karşı toplu çabaların ehemmiyeti hatırlatıldı.

Bildiride, dışişleri bakanlarının dünyanın her yerinde şiddet, aşırılık ve terörle mücadelenin altını çizdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın toplantıda, "ülkesinin bölgenin güvenliğine yönelik daimi taahhüdünü" teyit ettiği aktarılan bildiride, Blinken'ın ayrıca Orta Doğu'nun dünya ekonomisi ve uluslararası ticareti canlandırma rolüne vurgu yaptığı ifade edildi.

Suriye krizi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda ülkenin toprak bütünlüğü koruyacak siyasi çözümü destekleme taahhüdünde bulunulan bildiride, bu bağlamda Arap ülkelerinin sarf ettiği çabaların memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Suriye'deki ABD ve DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu operasyonlarına desteklerin yinelendiği bildiride, Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşleri için şartların oluşturulmasının gerektiği hatırlatıldı.

KİK merkezinde gerçekleşen toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın yanı sıra KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdullah bin Ahmed Al Halife katıldı.