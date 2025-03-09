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ABD ve Rusya BM'yi acil toplantıya çağırdı

ABD ve Rusya, Suriye'de şiddetin tırmanması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi
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ABD ve Rusya BM'yi acil toplantıya çağırdı
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Suriye'de yaşanan olaylar ABD ve Rusya'yı harekete geçirdi. İki ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırdı.

Lazkiye'deki olaylar için bağımsız soruşturma komitesi kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

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