  3. ABD ve Rusya, Ukrayna gündemiyle hafta sonu Miami'de görüşecek
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya heyetlerinin Ukrayna gündemiyle hafta sonu Miami'de bir araya geleceği aktarıldı.

ABD haber sitesi Politico'nun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre ABD'li ve Rus yetkililer, hafta sonu Florida eyaletine bağlı Miami'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in yer alacağı belirtildi.

Hafta başı Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya verilebilecek güvenlik garantilerinin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirilmişti. ABD ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın muhtemel bir barış anlaşmasında alacağı güvenlik garantileri konusunda önemli ilerleme sağlandığını, ancak Ukrayna'nın vermesi beklenen toprak tavizi meselesinde hala bazı boşlukların bulunduğunu belirtiyor.

Rusya, Ukrayna'dan Donbas'ta hala kontrolünde olan tüm topraklardan çekilmesini istiyor.

