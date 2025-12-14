ABD ve Ukrayna heyetleri barış planını görüşmek için Berlin’de

Alman Haber Ajansına göre (DPA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, sabah saatlerinde Berlin'in merkezindeki otele giriş yaptı. Ukraynalı heyet, Başbakan Friedrich Merz'in dışişleri ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter tarafından Başbakanlık'ta karşılandı. Sautter ve Ukraynalı ekip, görüşmek üzere ABD heyetinin bulunduğu otele gitti.

ABD’li general de Berlin’de: Trump’ın barış girişimleri kapsamında görüşmeler sürüyor

ABD ordusunda görevli General Alexus Grynkewich de Berlin'e geldi. Sözcüsüne göre Grynkewich, Trump'ın barış girişimleri kapsamında ABD'li müzakerecilere askeri danışmanlık yapmak üzere görüşmelerde yer alıyor.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmelere sonradan katılması bekleniyor.

Zelenskiy'nin yarın Berlin'de Şansölye Merz ve diğer Avrupalı liderlerle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, müzakerelere açık olduğunu belirtmiş ancak Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.