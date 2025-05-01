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ABD ve Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşmasını imzaladı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna'nın iki ülke arasında gerilime neden olan nadir mineraller konusunda anlaşmaya imza attıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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ABD ve Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşmasını imzaladı
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Ukrayna'nın 'ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu' kurulması için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fonun Ukrayna'nın ekonomik iyileşmesinin hızlandırılması için kullanılacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı resmî sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin savaş boyunca Ukrayna'ya sağladığı destek hatırlatılırken, iki ülkenin yeteneklerini Ukrayna'nın ekonomik kalkınması için kullanacağı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin; barış sürecine özgür, egemen ve müreffeh Ukrayna'yı merkeze alarak baktığına işaret edildi.

Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, anlaşmayı imzalamak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitmişti. 

Mutabakat zaptı imzalanmıştı

İki ülke, 18 Nisan’da Ukrayna’daki maden kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir anlaşmaya zemin hazırlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Bu belgede, taraflar görüşmeleri 26 Nisan’a kadar tamamlamayı ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedeflediklerini belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen bu anlaşmanın, azalan Amerikan desteğini yeniden sağlamlaştırmaya yardımcı olmasını umuyor.

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