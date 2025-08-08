  1. Ekonomim
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 50 milyon dolar ödül koydu

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maduro’nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirildi.

ABD, Maduro'nun tutuklanması için ödül miktarını 50 milyon dolara yükseltti

Maduro’nun ABD narkotik yasalarını ihlal ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının, Venezuela Devlet Başkanı’nın tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında Narkotik Ödül Programı (NRP) kapsamında ödül teklifini 50 milyon dolara kadar yükselttiği belirtildi.

Açıklamada, Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de Los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı aktarıldı.

ABD’nin Maduro’yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği vurgulanan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedildi.

