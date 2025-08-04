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ABD vize başvurularında yeni dönem! 15 bin dolarlık teminat şartı getiriliyor

ABD, bazı vize başvuruları için 15 bin dolara kadar teminat gerektiren pilot program başlatacak.

Haber Merkezi
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ABD vize başvurularında yeni dönem! 15 bin dolarlık teminat şartı getiriliyor
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Amerika Birleşik Devletleri, pazartesi günü yayınlanan bir ABD hükümeti bildirisine göre, belirli turist ve iş vizesi başvuru sahipleri için 15.000 dolara kadar teminat gerektiren bir pilot program uygulayacak.

Program 2 hafta içinde başlatılacak

İki hafta içinde başlayacak olan yeni program, izin verilen kalış sürelerini aşan ziyaretçiler sorununu ele almayı amaçlıyor.

15 bin dolara kadar teminat istenecek

Bu girişim kapsamında, belirli vize başvuru sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş şartı olarak 15.000 dolara kadar teminat yatırmaları gerekebilecek.

Dışişleri Bakanlığı, aşırı kalış oranlarının yüksek olduğu ülkelerden gelen ziyaretçilere verilecek turizm ve iş seyahati vizeleri için teminat koyacak. 

Pilot programın yürürlüğe girmesinden "en az 15 gün önce" kapsam dahilindeki ülkeler duyurulacak. 

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