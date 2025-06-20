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ABD vizesi alamayan Senegal Kadın Milli Basketbol Takımı'nın hazırlık kampı iptal

Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın ABD'de yapmayı planladığı hazırlık kampı, takım üyelerinin vize başvurularının reddedilmesi üzerine iptal edildi.

Haber Merkezi
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ABD vizesi alamayan Senegal Kadın Milli Basketbol Takımı'nın hazırlık kampı iptal
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Başbakan Ousmane Sonko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın bazı üyelerine vize verilmemesi üzerine, ABD'de yapılması planlanan 10 günlük hazırlık kampının tamamen iptal edilmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Sonko, kampın Dakar'da yapılacağını belirtti.

Fildişi Sahili'nde 25 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Afrika Kadınlar Basketbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ABD'ye gidecek takım üyelerinin bazıları vize alamamıştı.

ABD'nin Dakar Büyükelçiliği'nin, yalnızca daha önce ABD vizesi almış isimlere vize verdiği ancak yeni başvuruları reddettiği öğrenilmişti. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve teknik personelin de olduğu 12 kişi vize alamamıştı.

Donald Trump yönetiminin, bu ay başında 12 ülkeye getirdiği seyahat yasağına ek olarak aralarında Senegal'in de olduğu 36 ülkeye daha giriş vizelerinde yasak veya sınırlama getirmeyi düşündüğü öne sürülmüştü.

Senegal kamuoyunda, vize reddinin, gündemdeki seyahat yasağı planlarıyla ilgili olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

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