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ABD, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesiyle Mücadele" ofisinin kapatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı
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Dezenformasyonla mücadele ofisinin ABD halkına maliyetinin yıllık yaklaşık 50 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, bu birimin artık faal olmayacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı

Açıklamada ayrıca söz konusu birimin, "ABD vatandaşlarını sansürlemek için" kullanıldığı savunuldu.

Öte yandan, bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer ise söz konusu birimin "Rus ve Çin dezenformasyonuyla" mücadele konusunda çok önemli bir rol oynadığı görüşünde.

GEC'in süresi Senato tarafından Aralık 2024'te uzatılmamış, yeni adıyla tekrar organize edilmişti.

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