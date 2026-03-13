  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD yakıt ikmal uçağı düştü: Irak İslami Direnişi sorumluluğu üstlendi
Takip Et

ABD yakıt ikmal uçağı düştü: Irak İslami Direnişi sorumluluğu üstlendi

Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi, ABD’ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlendi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD yakıt ikmal uçağı düştü: Irak İslami Direnişi sorumluluğu üstlendi
Takip Et

ABD ordusuna ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak’ta düştüğünün açıklanmasının ardından Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi’nden dikkat çeken bir iddia geldi. Telegram üzerinden bir mesaj yayınlayarak saldırıyı üstlenen Irak İslami Direnişi, üyelerinin uçağı hava savunma sistemleriyle hedef aldığını ve bunun da uçağın düşmesine neden olduğunu iddia etti.

ABD, uçağının düştüğünü açıklamıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak’ta düştüğünü duyurmuştu.

Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilmişti. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" denilmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındıKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındıGündem
Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Ekonomi
Benzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem

 