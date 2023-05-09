ABD Yargı Komitesi’nden Alphabet’e yaptırım uyarısı

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Alphabet'e bir dilekçe göndererek, teknoloji şirketleri ve Biden yönetimi arasında geçen iletişimi öğrenmek için talep ettiği belgelerin olması gerektiği şekilde sunulmaması halinde şirketi yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Alphabet'in Kongre'nin talep ettiği belgeleri "eksiksiz ve olduğu haliyle" sunmadığını ifade eden Jordan, şirketin içerik moderasyonu, üçüncü taraf kuruluşlarla iletişimi konusunda gerekli materyaller konusunda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini öne sürdü ve daha fazla bilgi talep etti.

Jordan, "Twitter ifşaatları, hükümetin, içerik denetimi konusunda teknoloji şirketleriyle ne kadar kapsamlı iletişim kurduğunu ve bunu koordine ettiğini gösterdi. Alphabet'in, baskının söz konusu olduğu federal hükümetle etkileşimlerinin Twitter'dakinden daha az endişe verici olduğundan şüpheliyiz." ifadesini kullandı.

Jordan, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde Komite'nin yaptırım mekanizmasını devreye sokabileceğini kaydetti.

Komitenin Cumhuriyetçi üyeleri, teknoloji şirketlerini, platformlardaki bazı içerikleri kaldırmak için federal hükümetle işbirliği yaparak ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçluyor.