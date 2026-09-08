ABD yönetiminde yetki skandalı: Lewandowski'nin bakanlıktaki gölge faaliyetleri ortaya çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD İç Güvenlik Bakanlığında resmi maaş almadan kıdemli danışman unvanıyla çalışan Corey Lewandowski’nin, kurumun işleyişinde Bakan Kristi Noem’in hemen arkasında en etkili figür haline geldiği ileri sürüldü. Kendi ekibini kilit pozisyonlara getirdiği öne sürülen Lewandowski'nin, harcama kararlarından dev bütçeli anlaşmalara kadar pek çok süreçte doğrudan yönlendirici rol üstlendiği bildirildi.

Yabancı hükümetlerle gayriresmi temaslar

Haberde yer alan bilgilere göre Lewandowski, görevi sürerken vize muafiyetleri ve bürokratik kolaylıklar sağlama vaadiyle Katar ve BAE makamlarına özel danışmanlık hizmeti sunmayı önerdi. Yabancı diplomatların şaşkınlıkla karşıladığı bu girişimler, her iki devlet tarafından da karşılık bulmayarak geri çevrildi.

Dev bütçeli sözleşmelere doğrudan müdahale

Nüfuzunu kamu ihaleleri üzerinde kullandığı öne sürülen Lewandowski'nin, teknoloji firması Palantir ile yürütülen 2,7 milyar dolarlık büyük anlaşmayı 1 milyar dolar seviyesine çekilmesinde etkili olduğu iddia edildi. Bunun yanı sıra, bakanlık fonlarından aktarılan bazı hibe ödemelerinin de standart ihale prosedürleri yerine doğrudan atamalarla yönlendirildiği kaydedildi.

Soruşturma organları harekete geçti

Söz konusu iddiaların ardından ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi ve bakanlık bünyesindeki iç denetim birimleri inceleme başlattı. Müfettişlerin, kamu imkanlarının şahsi menfaatler doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ve ihale süreçlerine usulsüz müdahalede bulunulup bulunulmadığını araştırdığı öğrenildi.

Suçlamalara karşı açıklama geldi

İddiaları yalanlayan Lewandowski'nin sözcüsü, bahsedilen yabancı ülkelerle hiçbir danışmanlık ilişkisi aranmadığını ve ihale mekanizmalarına müdahale edilmediğini belirtti. Ücret almadan yürüttüğü danışmanlık süresince kanunlara uygun hareket ettiğini savunan Lewandowski, şahsi menfaat sağladığı yönündeki tüm iddiaları reddetti.