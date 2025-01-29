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ABD yönetimindeki üst düzey yetkilileri öldürecekti: Şüpheli gözaltına alındı

ABD'de bir kişi, Başkan Donald Trump yönetiminde görevli bakanlara ve Cumhuriyetçi Partinin üst düzey yetkilisine suikast düzenlemeyi planladığı gerekçesiyle Kongre polisi tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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ABD yönetimindeki üst düzey yetkilileri öldürecekti: Şüpheli gözaltına alındı
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New York Times'ın ilgili polisin ABD Bölge Mahkemesine verdiği ifadesine dayandırdığı haberinde, Ryan Michael English adlı şüphelinin, Kongre Binası'nın güney girişi yakınlarında bulunan polis memuruna, Hazine Bakanı Scott Bessent'i öldürmek istediğini söylemesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Suikast planları yaptığı kaydedildi

Polisin ifadesinde, şüphelinin, yakalandığı esnada üzerinde kesici aletle molotof kokteyli taşıdığı ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yönelik suikast planları da yaptığı kaydedildi.

Yasa dışı ateşli silah bulundurmak ve Kongre Binası arazisinde tehlikeli patlayıcı madde taşımakla itham edilen English, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

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