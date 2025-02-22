  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Yüksek Mahkemesi: Trump'ın azlettiği Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı görevine devam edebilir
Takip Et

ABD Yüksek Mahkemesi: Trump'ın azlettiği Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı görevine devam edebilir

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azletmesinin ardından federal mahkeme kararıyla görevine dönen Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger'in, 26 Şubat'taki duruşmaya kadar görevine devam etmesine karar verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Yüksek Mahkemesi: Trump'ın azlettiği Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı görevine devam edebilir
Takip Et

Yüksek Mahkemedeki yargıçlar, Dellinger'in tekrar görevden alınması için 17 Şubat'ta yapılan başvuru hakkında kararlarını açıkladı.

Kararda, çoğunluğu oluşturan 5 yargıç, 26 Şubat'ta Federal Mahkeme'de Dellinger'in görevi sürdürüp sürdüremeyeceği hakkında duruşma yapılacağını hatırlatarak, bu tarihe kadar beklenilmesi gerektiğini belirtti.

Dellinger'in 26 Şubat'taki duruşmaya kadar görevine devam edebileceğini bildiren yargıçlar, bu tarihte mahkemenin vereceği karara göre yeniden karar açıklayabileceklerini kaydetti.

Hampton Dellinger'in süreci

OSC Başkanı Hampton Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına 7 Şubat'ta gönderilen e-postayla görevine son verildiğini açıklamış, kararın hukuki içtihatla çeliştiğini söyleyerek, Washington Federal Mahkemesinde 10 Şubat'ta Trump'a dava açmıştı.

Federal Mahkeme, anlaşmazlığa ilişkin 26 Şubat'ta duruşma yapılmasına ve Dellinger'in bu tarihe kadar görevde kalmasına karar vermişti.

ABD'de Başsavcı Vekili Sarah Harris ise 17 Şubat'ta, Dellinger'in tekrar görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Afrika'ya ocak ayında yapılan ihracatta Kuzey Afrika ülkeleri öne çıktıAfrika'ya ocak ayında yapılan ihracatta Kuzey Afrika ülkeleri öne çıktıEkonomi
Araştırmadan çarpıcı sonuç: Vatandaşların yüzde 57’si borçluAraştırmadan çarpıcı sonuç: Vatandaşların yüzde 57’si borçluEkonomi

 

Dünya
Pentagon, sivil çalışanların yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarmayı planlıyor
Pentagon, sivil çalışanların yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarmayı planlıyor
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında yedinci tur
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında yedinci tur
Hamas: İsrail ordusu sorumluluktan kaçmak için direnişin Bibas ailesini öldürdüğünü öne sürüyor
Hamas: İsrail ordusu sorumluluktan kaçmak için direnişin Bibas ailesini öldürdüğünü öne sürüyor
﻿Almanya yarın sandık başına gidiyor! 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek
﻿Almanya yarın sandık başına gidiyor! 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek
Tulkerim Valisi Kemyil: Tulkerim baskını İsrail'in yeni suçlar işleme niyetini gösteriyor
Tulkerim Valisi Kemyil: Tulkerim baskını İsrail'in yeni suçlar işleme niyetini gösteriyor
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı