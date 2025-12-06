ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın ‘doğumla vatandaşlık’ kararını incelemeye aldı

ABD Yüksek Mahkemesi, yayımladığı duyuruda Başkan Donald Trump’ın “doğumla vatandaşlık hakkını” kısıtlayan başkanlık kararnamesiyle ilgili davayı inceleme sürecine alacağını bildirdi. Mahkemenin bu dosyayı ilkbaharda görüşmeye açacağı, nihai kararın ise yaz başında açıklanmasının planlandığı aktarıldı. Böylece kararnamenin Anayasa’ya uygun olup olmadığı konusunda son değerlendirmeyi Yüksek Mahkeme yapacak.

Hukuki itirazlar Yüksek Mahkeme’ye taşındı

Trump, göreve geçtiği 20 Ocak 2025’te imzaladığı kararnamede, ABD’de yasa dışı ya da geçici statüyle bulunan ebeveynlerin ülkede doğan çocuklarının vatandaşlık hakkına erişemeyeceğini öne sürmüştü. Başkanın, 18. yüzyıldan kalma “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı barış döneminde uygulamaya sokma girişimi üzerine başlayan hukuki itirazlar, hızla genişleyerek Yüksek Mahkeme’ye kadar taşınmıştı.

Söz konusu düzenleme, kısa süreli vizelerle gelen ya da ülkede yasal statüye sahip olmayan kişilerin ABD’de dünyaya gelen çocuklarına vatandaşlık verilmesini tamamen durdurmayı hedefliyor. Nisan ayında Yüksek Mahkeme, Trump’ın kararını ülke genelinde bloke eden Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki üç farklı alt mahkemenin ihtiyati tedbir kararlarını tek dosyada birleştirip incelemeyi kabul etmişti.