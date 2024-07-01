ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı: "Resmi eylemleri için dokunulmazlığı var"

ABD Yüksek Mahkemesi, eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım'da yapılacak seçimlerdeki başkan adayı Donald Trump'ın, ABD Başkanı ve seçimlerdeki rakibi Joe Biden'a karşı 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarıyla bağlantılı olarak açılan federal ceza davasındaki dokunulmazlık talebini bugün karara bağladı.

Mahkeme, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' olduğuna hükmetti

Gazete Duvar'ın Reuters'tan derlediği bilgilere göre ABD Yüksek Mahkemesi, ABD'nin eski başkanlarının, hususi sıfatlarının aksine, anayasal yetki alanları içindeki eylemleriyle bağlantılı olarak kovuşturmadan korunduğuna hükmetti.

AP haber ajansının aktardığına göre, Yüksek Mahkeme, Donald Trump'ın başkanlık döneminde bulunduğu bazı eylemleriyle bağlantılı olarak cezai kovuşturmada dokunulmaz olduğunu iddia edebileceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, bu kararla birlikte, Donald Trump'ın dokunulmazlıkla ilgili dosyasını alt mahkemeye gönderdi.

Yüksek Mahkeme, böylelikle ayrıca Donald Trump'ın federal suçlamalar karşısında dokunulmazlığı olduğu iddiasını reddeden mahkeme kararını da bozmuş oldu. Trump hakkındaki karar üç Yüksek Mahkeme hakiminin oyuna karşı dokuz hakimin oyuyla alındı.

Ne olmuştu?

ABD'de Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Donald Trump, Şubat 2021'de Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı. Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.

Eski başkan Trump, 1 Ağustos'ta Washington DC Bölge Mahkemesi'ne sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı. Seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti. Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.