ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump yönetimi lehine karar

ABD Yüksek Mahkemenin 2'ye karşı 7 oyla aldığı karar, "Beyaz Saray'ın zaferi" olarak değerlendirildi.

Trump yönetimi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren 9 kişilik Yüksek Mahkeme heyeti, sadece yargıçlar Sonia Sotomayor ve Ketanji Brown'un itiraz şerhi koyduğu kararında, hükümetin işten çıkardığı federal çalışanları geri almak zorunda olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, bu kararıyla, California Bölge Mahkemesi tarafından alınan Trump yönetiminin işten atmaya çalıştığı 16 bin federal çalışanı geri alma emrini durdurmuş oldu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanının hedefleri kapsamında federal kurumlardan yaklaşık 16 bin kişiyi etkileyecek işten çıkarma sürecini başlatmıştı.

Bunun üzerine California'da açılan bir davada ABD Bölge Yargıcı William Alsup, sürecin hukuksal açıdan kusurlu olması nedeniyle işten çıkarılan deneme süresindeki çalışanların hukuki itirazları devam ederken işe iade edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Trump yönetimi de bu kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak, söz konusu çalışanları geri işe alma yetkisine sahip olmadığını ve de bunun sürecin mikro yönetilmesi bağlamında sorunu daha da kötüleştireceğini savunmuştu.