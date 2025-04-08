  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump yönetimi lehine karar
Takip Et

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump yönetimi lehine karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin işten çıkarmaya çalıştığı 16 bin federal çalışanın geri alınmasını isteyen California Bölge Mahkemesinin kararını 7'ye karşı 2 oyla bozdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump yönetimi lehine karar
Takip Et

ABD Yüksek Mahkemenin 2'ye karşı 7 oyla aldığı karar, "Beyaz Saray'ın zaferi" olarak değerlendirildi.

Trump yönetimi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren 9 kişilik Yüksek Mahkeme heyeti, sadece yargıçlar Sonia Sotomayor ve Ketanji Brown'un itiraz şerhi koyduğu kararında, hükümetin işten çıkardığı federal çalışanları geri almak zorunda olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, bu kararıyla, California Bölge Mahkemesi tarafından alınan Trump yönetiminin işten atmaya çalıştığı 16 bin federal çalışanı geri alma emrini durdurmuş oldu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanının hedefleri kapsamında federal kurumlardan yaklaşık 16 bin kişiyi etkileyecek işten çıkarma sürecini başlatmıştı.

Bunun üzerine California'da açılan bir davada ABD Bölge Yargıcı William Alsup, sürecin hukuksal açıdan kusurlu olması nedeniyle işten çıkarılan deneme süresindeki çalışanların hukuki itirazları devam ederken işe iade edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Trump yönetimi de bu kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak, söz konusu çalışanları geri işe alma yetkisine sahip olmadığını ve de bunun sürecin mikro yönetilmesi bağlamında sorunu daha da kötüleştireceğini savunmuştu.

 

Çin'den ABD'nin vergilerine yönelik yeni hamle: DTÖ'ye başvurduÇin'den ABD'nin vergilerine yönelik yeni hamle: DTÖ'ye başvurduKüresel Ekonomi

 

ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüşecek: Tarih ve saat belli olduABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüşecek: Tarih ve saat belli olduDünya

 

Dünya
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüşecek: Tarih ve saat belli oldu
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüşecek: Tarih ve saat belli oldu
Trump: Çin de anlaşma yapmayı çok istiyor
Trump: Çin de anlaşma yapmayı çok istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 2 Çinli askeri esir aldık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 2 Çinli askeri esir aldık
Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabı hacklendi
Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabı hacklendi
ABD, Japonya'nın güneyine keşif uçağı konuşlandıracak
ABD, Japonya'nın güneyine keşif uçağı konuşlandıracak
ABD'li bilim insanları Türkiye'de Nuh'un Gemisi için kazı yapacak
ABD'li bilim insanları Türkiye'de Nuh'un Gemisi için kazı yapacak