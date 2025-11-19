  1. Ekonomim
ABD'de 18 ayar altın klozet 12.1 milyon dolara satıldı

ABD'de düzenlenen müzayedede 18 ayar altın klozet, 12.1 milyon dolara alıcı buldu.

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar altın klozet, açık artırmayla satışa çıkarıldı.

"Amerika" adı verilen 101 kilogram ağırlığında som altından yapılan klozet, 12.1 milyon dolara satıldı. Altın tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı.

Cattelan, müzayede öncesinde halkın görmesi için sergilenen altın tuvaletin ABD'deki aşırı zenginliği hicvetmeyi amaçladığını belirtti. Cattelan, daha önce yaptığı bir açıklamada esprili bir şekilde, "İster 200 dolarlık bir öğle yemeği yiyin, ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç, sonuç tuvalet açısından aynıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının diğer altın tuvaleti İngiltere'de çalınmıştı

Tuvalet, Maurizio Cattelan'ın 2016 yılında yaptığı iki tuvaletten biriydi. Diğeri ise 2016 yılında New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş, daha sonra eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu kır malikanesi Blenheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınmıştı. Soygunda 2 kişi yakalanırken, altın tuvaet bulunamamıştı. Altın tuvaletin parçalanıp eritildiğine inanılıyor.

"Duvara bantlanmış muz" eseri 6.2 milyon dolara satılmıştı

Cattelan'ın önceki çalışmalarından biri de duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı "Comedian" adlı eserdi. Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2024 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı.

