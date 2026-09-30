ABD'de 200 yıl sonra bir ilk: Kadın mahkum için idam kararı

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Tennessee'de 50 yaşındaki Christa Gail Pike hakkında verilen ölüm cezasının uygulanmasına ilişkin süreçte sona yaklaşıldı. Nashville'deki bir cezaevinde gerçekleştirilmesi planlanan infaz, eyalette yaklaşık iki asır sonra bir kadın mahkuma uygulanacak ilk idam cezası olacak. ABD Yüksek Mahkemesi, Pike'ın avukatlarının yaptığı son erteleme başvurusunu reddetti.

Af talebi de kabul edilmedi

Pike'ın avukatları, eyalet yönetimine sundukları af başvurusunda müvekkillerinin çocukluk döneminde ağır ihmal, şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığını belirtti. Başvuruda ayrıca Pike'a cezaevi sürecinde bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu teşhisleri konulduğu aktarıldı. Avukatlar, aradan geçen yıllarda Pike'ın durumunun değiştiğini savunarak ölüm cezasının şartlı tahliye imkanı bulunmayan müebbet hapse çevrilmesini talep etti. Ancak Tennessee Valisi Bill Lee, af başvurusunu onaylamadı.

Cinayet 1995 yılında işlendi

Pike'ın ölüm cezasına çarptırılmasına neden olan olay, Ocak 1995'te Knoxville kentinde yaşandı. O sırada 18 yaşında olan Pike, erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ve başka bir suç ortağıyla birlikte 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ın ölümüne neden olan cinayeti işledi. Pike, yargılama sırasında cinayeti itiraf etti ve ölüm cezasına çarptırıldı. Tadaryl Shipp ise şartlı tahliye imkanının bulunduğu ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Aile idam kararının uygulanmasını istiyor

Colleen Slemmer'ın ailesi, Pike hakkındaki idam kararının uygulanmasını bekliyor. Pike'ın avukatları ise müvekkillerinin geçmişine ve cezaevi sürecindeki durumuna dikkat çekerek cezanın değiştirilmesini talep ediyor. Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları da ölüm cezasının müebbete çevrilmesi yönünde çağrıda bulundu.

ABD'de kadınların idamı nadir

ABD'de kadın mahkumlara yönelik infazlar, toplam idamlar içerisinde düşük bir orana sahip. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verilerine göre, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1976 yılında idam cezasının uygulanmasının önünü açmasından bu yana 1.683 kişi infaz edildi. Bu kişilerin yalnızca 18'i kadınlardan oluştu.

Tennessee'de tarihi bir infaz olabilir

Pike'ın infazının gerçekleşmesi halinde Tennessee'de yaklaşık 200 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edilmiş olacak. Ayrıca Pike, suçun işlendiği tarihte 18 yaşında olması nedeniyle Tennessee'de modern idam cezası döneminde bu yaşta suç işleyip infaz edilen ilk mahkum olarak kayıtlara geçecek.