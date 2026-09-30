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ABD'de 230 yıllık devrin sonu: Kongre tasarıyı kabul etti

ABD Kongresi, 230 yılı aşkın süredir devam eden 1 sentlik madeni para üretiminin resmen sona ermesini öngören tasarıyı onayladı.

Haber Merkezi
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ABD'de 230 yıllık devrin sonu: Kongre tasarıyı kabul etti
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Senato'da yapılan oylamada, sent üretiminin sonlandırmasını öngören tasarı kabul edildi.

Kongreden geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Trump'ın tasarıyı imzalaması halinde 230 yılı aşkın sürenin ardından sent üretimine resmen son verilecek.

ABD Darphanesi, dolaşıma yönelik sent üretimini Kasım 2025'te durdurmuştu.

Darphane, söz konusu tarihte dolaşıma girecek son 1 sentlik madeni paranın basıldığını açıklamıştı.

ABD Darphanesinden yapılan açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, kararın alınmasında sentin üretim maliyetindeki artışın da etkili olduğu, söz konusu maliyetin son 10 yılda 1,42 sentten 3,69 sente yükseldiği kaydedilmişti.

Sent üretiminin durdurulmasının yıllık yaklaşık 56 milyon dolarlık tasarruf sağlaması bekleniyor.