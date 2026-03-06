ABD'de 24 eyalet Trump'a karşı dava açacak

ABD’nin Oregon eyaletinin başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerin Trump'ın Kongre onayı olmadan dünya genelinde tarifeleri artırmaya yönelik son girişimine itiraz ettiği bildirildi.

Açıklamada, 24 eyaletin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde, Trump'ın "Amerikalı tüketiciler ve işletmelere yasa dışı tarifeler uygulama girişimini durdurmak" amacıyla dava açacağı belirtildi.

Trump ile yönetiminin son girişimlerinin yasayı ihlal ettiği, anayasal güçler ayrılığını zedelediği ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiğinin savunulduğu kaydedilen açıklamada, Oregon, Arizona, California, New York, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky ve Pennsylvania'nın dava açacak 24 eyalet arasında yer aldığı ifade edildi.