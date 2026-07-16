  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak
Takip Et

ABD'de 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak
Takip Et

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zorunlu bir parçası olacağını belirtti.

Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon ikame tedavisine başlanabileceğini kaydetti.

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: Hürmüz Boğazı İran'a aittir, hiçbir güç alamazİran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: Hürmüz Boğazı İran'a aittir, hiçbir güç alamazDünya
Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizi oranları...Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizi oranları...Ekonomi
Türk tarım devi konkordato talebinde bulunduTürk tarım devi konkordato talebinde bulunduŞirket Haberleri
15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Nasuh Mahruki'ye gözaltı kararı verildi15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Nasuh Mahruki'ye gözaltı kararı verildiGündem

 