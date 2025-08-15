  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de 300 bin kamu çalışanı işten çıkarılacak
Takip Et

ABD'de 300 bin kamu çalışanı işten çıkarılacak

ABD’de federal kamu personelinin sayısında bu yıl 300 binlik bir azalma bekleniyor. Açıklama, Trump yönetiminin yeni Personel Dairesi (OPM) Direktörü Scott Kupor’dan geldi. Bu rakam, ocak ayından bu yana federal iş gücünde yüzde 12,5’lik bir daralma anlamına geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de 300 bin kamu çalışanı işten çıkarılacak
Takip Et

Kupor, bu yıl işten ayrılacakların yüzde 80’inin gönüllü olarak, yüzde 20’sinin ise görevden alınarak ayrılacağını söyledi. Geçen ay Reuters’ın aktardığı 154 bin gönüllü ayrılık rakamının neredeyse iki katı bir sayı bekleniyor.

Trump'ın "küçülme" hedefi

Göreve yeniden başladığında Trump, 2,4 milyon kişilik federal sivil iş gücünü “şişmiş ve verimsiz” olarak tanımlayarak küçültme hedefini açıklamıştı. Kupor, “İnsanları işten çıkarmaya zorlayamam, bakanların verimlilik vizyonuna inanmalarını sağlamalıyım” dedi.

Trump’ın ikinci döneminin ilk aylarında, bazı kurumlara yeni işe başlayan personeli görevden alma talimatı verildiği iddia edilmişti. Kupor’un açıklamaları ise daha çok gönüllü ayrılıklara odaklanan farklı bir yaklaşımı işaret ediyor. Kupor’un tahminleri doğru çıkarsa, federal iş gücündeki bu yılki ayrılma oranı yüzde 5,9 olan 2023 seviyesinin iki katından fazla olacak.

Trump ve Putin Alaska'da ne konuşacak? Tarafların beklentileri neler?Trump ve Putin Alaska'da ne konuşacak? Tarafların beklentileri neler?Dünya
Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
Faizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarFaizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarEkonomi
Yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu 4 gün sonra hayatını kaybettiYarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu 4 gün sonra hayatını kaybettiDünya

 

Dünya
Rusya: Trump ile yapılacak görüşmenin sonucu hakkında tahminde bulunmayız
Rusya: Trump ile yapılacak görüşmenin sonucu hakkında tahminde bulunmayız
Avrupa Alaska Zirvesi'nde kenarda kalırken, transatlantik birlik ittifak sınavından geçiyor
Avrupa Alaska Zirvesi'nde kenarda kalırken, transatlantik birlik ittifak sınavından geçiyor
İsrail bombardımanı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi kanalizasyon suları altında!
İsrail bombardımanı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi kanalizasyon suları altında!
Hindistan'dan ABD’ye sert mesaj: Çiftçilerimizin çıkarlarından taviz vermeyeceğiz
Hindistan'dan ABD’ye sert mesaj: Çiftçilerimizin çıkarlarından taviz vermeyeceğiz
Yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu 4 gün sonra hayatını kaybetti
Yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu 4 gün sonra hayatını kaybetti
Washington DC'ye "Acil Durum Polis Komiseri" görevlendirildi
Washington DC'ye "Acil Durum Polis Komiseri" görevlendirildi