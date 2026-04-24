ABD'de 40 dakika süren hortum: 10 kişi yaralandı, Hava Kuvvetleri üssü zarar gördü (Video)

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Enid kentini hortum vurdu. Yaklaşık 40 dakika boyunca etkili olan hortum, yerleşim yerlerinde geniş çaplı hasara yol açtı. Binaların çatıları uçarken, elektrik hatları ve ağaçlar devrildi.

Vance Hava Kuvvetleri Üssü'nde de hasar meydana geldi. Üssün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üssün kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Devam eden conarım çalışmaları nedeniyle Vance Hava Kuvvetleri Üssü ikinci bir duyuruya kadar kapalıdır. Sadece kritik operasyonları desteklemek ve üs altyapısının onarımını sağlamak için gerekli olan gerekli personel göreve gelmelidir. Diğer tüm personel evde kalmalıdır" denildi.

Hortumda can kaybı yaşanmazken, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.