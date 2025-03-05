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ABD'de 443 federal mülk, kapatılacak ya da satılacak

ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) genel merkezi ve Adalet Bakanlığının ana binasının da bulunduğu 443 federal mülkün "hükümet operasyonları merkezinde yer almadığı" gerekçesiyle kapatılmasını ya da satılmasını öngören bir liste yayımladı.

Haber Merkezi
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ABD'de 443 federal mülk, kapatılacak ya da satılacak
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Genel Hizmetler İdaresinden (GSA) yayımlanan listede, "hükümet operasyonları merkezinde yer almadığı" gerekçesiyle kapatılması ya da satılmasını öngören federal mülkler yer aldı.

Listede, FBI genel merkezi ile Adalet Bakanlığı ana binası da dahil 443 federal mülk bulunuyor.

GSA'dan yapılan açıklamada, hükümet operasyonları için önemli görülmeyen ya da elden çıkarılacak binaların ve tesislerin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bunun, vergi mükelleflerinin dolarlarının "boş veya az kullanılan" federal alanlara harcanmamasını sağladığı ve maliyetli bakımın ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

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