ABD'de 5.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Susanville'in kuzeybatısı olan 5.3 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntının Nevada eyaletinin bazı kısımlarında ve Sacramento'da da hissedildiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre, depremde henüz can kaybı veya ağır hasar bildirilmedi. Eyalet yetkilileri, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.