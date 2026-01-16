  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de 6 büyüklüğünde deprem
Takip Et

ABD'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de 6 büyüklüğünde deprem
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Oregon açıklarında deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi.

Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.