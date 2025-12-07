  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Takip Et

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde, ilk belirlemelere göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.

Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor.

İstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: 7 araç birbirine girdiİstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: 7 araç birbirine girdiGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar: Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı! İşte tahminler...Kar, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar: Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı! İşte tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dünya
Bill Gates: Yapay zeka sağlık alanında dönüm noktası olacak
Bill Gates: Yapay zeka sağlık alanında dönüm noktası olacak
UAEA uyardı: Çernobil'in koruma kalkanı delindi
UAEA uyardı: Çernobil'in koruma kalkanı delindi
Macron, 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşecek
Macron, 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşecek
Girit Adası açıklarında göçmenleri botu battı: 18 ölü
Girit Adası açıklarında göçmenleri botu battı: 18 ölü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan, Netanyahu'nun affı için baskı yapan Trump'a yanıt
Herzog'dan, Netanyahu'nun affı için baskı yapan Trump'a yanıt
Zelenskiy, Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Witkoff'la telefonda görüştü
Zelenskiy, Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Witkoff'la telefonda görüştü
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem