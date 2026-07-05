  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de 842 binden fazla hanede elektrik kesildi
Takip Et

ABD'de 842 binden fazla hanede elektrik kesildi

ABD'de 250’nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde 842 binden fazla hane aşırı sıcaklar nedeniyle elektriksiz kaldı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de 842 binden fazla hanede elektrik kesildi
Takip Et

ABD’de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage internet sitesine göre, bazı eyaletlerde 842 binden fazla eve aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik verilemedi.

Başkent Washington’da ise ülkenin kuruluşunun 250’nci yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava koşulları ne olursa olsun program kapsamında konuşmasını yapacağını açıkladı. Trump, “Fırtınalar her duruma şans, ayrıca olayları biraz daha heyecanlı hale getirirler. Bekleyeceğiz, saat 2.00 veya bir saat sonra olması fark etmez. Ne olursa olsun orada olacağım. Yağmurun 250’nci yıl kutlamalarımızı engellemesine izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Washington'da Bağımsızlık Günü etkinlikleri şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesildiWashington'da Bağımsızlık Günü etkinlikleri şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesildiDünya
Mevduat faizlerinde son durum: En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Mevduat faizlerinde son durum: En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Ekonomi
İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındıİran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındıDünya
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem

 