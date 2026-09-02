ABD'de aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan sanık idam cezasına çarptırılabilir

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ABD'de yargıç, 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan sanığın, aralarında "nitelikli kasten öldürmenin" de bulunduğu tüm suçlamalardan yargılanmasına hükmederek savcılığın idam cezası talep etmesinin önünü açtı.

CNN'in haberine göre, Yargıç Tony Graf, Kirk'ü öldürdüğü gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürme" ve 6 farklı suçlamayla karşı karşıya olan 23 yaşındaki sanık Tyler Robinson hakkındaki kararı açıkladı.

Yargıç Graf, kendisine yöneltilen suçlamalara itiraz eden Robinson'un tüm suçlamalardan yargılanmasına karar vererek savcılığın sanık hakkında idam cezası talep etmesinin önünü açtı.

Davayı takip eden Kirk'in ailesi, duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı.