ABD'de ara seçim öncesi dengeler değişti: Demokratlar önde

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ABD'de 2026 ara seçimlerine haftalar kala kamuoyunun ülkenin gidişatına yönelik memnuniyetsizliği artarken, Pew Research Center tarafından gerçekleştirilen son araştırma siyasi dengelerdeki değişimi gözler önüne serdi. Ulusal düzeyde yapılan tercihlerde Demokratların Cumhuriyetçilerin 8 puan önünde yer aldığı belirtilirken, Donald Trump'ın ikinci dönemindeki en düşük onay oranına gerilediği kaydedildi.

Demokratların seçim motivasyonu yüksek

Araştırma sonuçlarına göre, Demokratların yalnızca oy tercihlerinde değil, seçimlere katılım motivasyonunda da rakibine üstünlük kurduğu görüldü. Demokrat adayları destekleyen seçmenlerin yüzde 78'i Kongre çoğunluğunun "gerçekten önemli" olduğunu vurgularken, bu oran Cumhuriyetçi seçmenlerde yüzde 69'da kaldı. Ayrıca oy kullanmak için son derece motive olduğunu belirtenlerin oranı Demokratlarda yüzde 63, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 46 olarak ölçüldü.

Trump'ın onay oranında tarihi düşüş

Pew Research Center'ın verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 30'a gerilerken, onaylamayanların oranı yüzde 68'e ulaştı. Kendi seçmen tabanı arasındaki memnuniyetsizlik de dikkat çekerken, 2024 seçimlerinde Trump'a oy verenlerin yüzde 31'i mevcut performansı onaylamadığını belirtti. Görev döneminin başında bu oran kendi tabanında yüzde 95 seviyesindeydi.