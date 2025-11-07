  1. Ekonomim
ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı: Bina boşaltıldı

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri üsse gönderilen paketten beyaz toz çıktı. Toza maruz kalan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan bir askeri üsse kimyasal tozla saldırı yapıldı.

Askeri üsse şüpheli bir paket teslim edildi. Paketin açılmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

CNN'in haberinde, paketin açıldığı binanın boşaltıldığı bilgisi de yer aldı.

