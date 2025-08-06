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ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD ordusu, Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırı düzenlendiğini ve can kaybı olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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ABD’nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askerî üssünde meydana gelen silahlı saldırı olayında yaralılar ve can kaybının olduğu bildirildi.

Fort Stewart'taki üs saat 11:04’te kapatıldığını ve kolluk kuvvetlerinin olay yerinde olduğunu öğrenildi. Olayın, 2. Zırhlı Tugay Muharebe Takımı bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. 

Yerel medya kuruluşunun aktardığına göre olayda şu ana kadar en az dört kişi hastaneye kaldırıldığı ve can kayıplarının olduğu belirtildi.

Yetkililer, bir zanlının kimliğinin tespit edildiğini ancak isminin henüz paylaşılmadığını açıkladı.

Kolluk kuvvetleri olay yerine intikal ederken, orduya ait tüm giriş kapıları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Saldırının ardından bölgedeki birçok okul boşaltıldı ve kapatıldı.

Askerler sığınağa indi

Georgia Valisi Brian Kemp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleriyle yakın temasta olduğunu belirterek, “Fort Stewart’ta yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyorum.” dedi.

Fort Stewart Polis Sözcüsü Yarbay Angel Tomko, olayla ilgili  “Yaralılar rapor edildi, durum devam ediyor” açıklaması yapıldı. 

Askeri üste 10 binden fazla asker bulunuyor

Fort Stewart, aktif ve yedek ordu birliklerinin eğitim ve konuşlandırma merkezi olup, 3. Piyade Tümeni’ne ev sahipliği yapıyor. Askeri üs 10 binden fazla asker, aileleri ve sivil çalışanlara ev sahipliği yapıyor.

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