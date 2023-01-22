ABD'de, Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı, 10 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles Monterey Park’ta Garvey Bulvarı’nda bulunan Ay Yeni Yılı kutlamalarının yapıldığı dans kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Polis yetkilileri, silahlı saldırıda en az 10 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Saldırganın erkek olduğu belirtildi.

Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan 3 kişinin içeri girerek, kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.

Choi, iş yerine sığınanların iddiasına göre, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu ifade etti.