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ABD’de bakanlığın TV’leri hacklendi: Trump, Musk’ın ayaklarını öptü

ABD'de Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekranları siber saldırıya uğradı. Yapay zekayla ABD Başkanı Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü bir video oluşturuldu. "Gerçek kral çok yaşasın" yazan video, bakanlıktaki televizyon ekranlarından yayınlandı.

Haber Merkezi
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ABD’de bakanlığın TV’leri hacklendi: Trump, Musk’ın ayaklarını öptü
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ABD'de Konut ve Şehircilik Bakanlığı'na siber saldırı düzenlendi.

Washington DC'deki bakanlık binasına yapılan siber saldırıyla ekranlara ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji milyarderi Elon Musk'ın çıplak ayaklarını öptüğü ve ayaklarına masaj yaptığı yapay zeka ile üretilmiş video verildi.

19 saniyelik videoda ‘Yaşasın gerçek kral’ yazıyor.

Gazeteci Maria Kabas’ın aktardığına göre ise video, kafeterya dahil binadaki ekranlarda beş dakika boyunca kesintisiz gösterildi.

Kabas, “Personel, videoyu nasıl durduracağını bilmediği için her kata televizyonların fişini çekmesi için birini yolladı” dedi.

Saldırı, Trump yönetiminin ülkenin konut dairesindeki federal çalışanların yarısını işten çıkarmayı önermesinin ardından gerçekleşti.

"İlgili olanlara işlem yapılacak"

Siber saldırıya maruz kalan bakanlığın sözcüsü Kasey Lovett videoyla ilgili  “Vergi mükelleflerinin kaynaklarının başka bir israfı. İlgisi olan herkese gerekli işlem yapılacak” dedi.

"6.4 milyon kez izlendi"

Video, kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Sosyal medya paylaşımları, saatler içerisinde toplamda 6,4 milyondan fazla kez görüntülendi.

Musk'ın "gerçek kral" olarak tanımlandığı yapay zeka videosu, Trump'ın geçen hafta Truth Social'da yayınlanan bir gönderide kendisini "kral" statüsünde görmesine atıfta bulunuyor olabilir yorumları yapıldı.

Saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor.

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