ABD'de basın özgürlüğü rekor düşük seviyeye geriledi

ABD'de basın özgürlüğü Gambiya, Uruguay ve Sierra Leone gibi gelişmekte olan ülkelerle aynı seviyeye düştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün raporuna göre, ABD basın özgürlüğünde 57'nci sırada. Türkiye bu listede 159'uncu sırada. 158'nci sırada Pakistan ve 160'ıncı sırada Venezuela var. 180 ülkenin yer aldığı listenin ilk sırasında Norveç, son sırasında Eritre var. Estonya, Hollanda, İsveç ve Finlandiya ilk 5'ten yer alıyorlar.

Gazetecilere yönelik fiziksel tehditler genellikle basın özgürlüğünün aşındığının açık bir işareti olsa da, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, medya üzerindeki ekonomik baskıları küresel çapta düşüşlerin en büyük nedeni olarak gösteriyor.

"Bu durum özellikle Nikaragua, Belarus ve İran gibi otokratik ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Macaristan gibi istikrarsız demokrasilerde görülmektedir" diyen Sınır Tanımayan Gazeteciler, bu eğilime örnek olarak Trump yönetiminin Amerika'nın Sesi ve Radio Free Europe/Radio Liberty gibi kamu yayıncılarının fonlarını kesme çabalarını gösterdi.

Kuruluş, ayrıca, büyük internet platformlarının reklam ekonomisi üzerindeki hakimiyeti gibi hükümet dışı faktörleri de gazeteciliğin finansmanına yönelik tehditler olarak gösterdi.