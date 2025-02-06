ABD'de binlerce kişi, Trump'ın göçmen politikasını protesto etti

New York Times'ın (NYT) haberine göre, "1 günde 50 eyalette 50 protesto" anlamına gelen #50501 etiketiyle sosyal medya platformları üzerinden organize olan protestocular, öğleden sonra eyaletlerdeki Kongre ve belediye binaları önünde toplanmaya başladı.

Buralarda toplanan binlerce kişi, Trump'ın göreve başlamasının ardından izlediği "göçmen hakları karşıtı" politikaları ve "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldıran kararlarına karşı geniş çaplı protestolar düzenledi.

Protestocular, Trump'ın göreve başladıktan sonra izlediği politikalara ve Cumhuriyetçi politikacıların benimsendiği "Proje 2025"e karşı toplandıklarını ifade etti.

Gösterilerin yaygınlaşması bekleniyor

Michigan eyaletine bağlı Lansing kentindeki protestolara katılan Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Carrie Rheingans, protestoların "İnsanlar tarafından bütün insanlığın korunması için" yapıldığını ifade ederek bundan sonra daha fazla gösteri olacağına işaret etti.

Texas eyaletine bağlı Austin kentinde toplanan protestocular ise "Biz insanlar olarak Proje 2025'i reddediyoruz" yazılı pankartlar taşırken protestoculardan birinin, "Bir göçmenin kızı olmaktan gurur duyuyorum" yazılı pankart taşıdığı görüldü.

Minnesota eyaletindeki gösterilerde ise halk, Amerikan ve Meksika bayraklarıyla eyaletin Kongre binası önünde bir araya geldi.

California eyaletinde ise vatandaşlar, "Faşizmle savaş!" yazılı pankartlarla gösteri yaptı.

Protestocular, Elon Musk ve Trump'ın politikalarını eleştirdi.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.