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ABD'de bir günde 500'den fazla kayıtsız göçmen gözaltına alındı

Beyaz Saray, ülkede bir günde 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığını, 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de bir günde 500'den fazla kayıtsız göçmen gözaltına alındı
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Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Muhafızlarının (ICE) ülkenin farklı bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı kaydedilerek, "Bu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkemizin sınırlarını güvenli hale getirmek için atacağı adımların sadece küçük bir ön izlemesi." ifadesi yer aldı.

Gözaltına alınan bazı kişilerin isimleri ve işledikleri suçlar "örnek olarak" X'te paylaşıldı.

"Newark, insanların hukuksuz bir şekilde terörize edilmesine seyirci kalmayacaktır"

Gözaltıların bazılarının düzenlendiği Newark şehrinin Belediye Başkanı Ras Baraka, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Newark, insanların hukuksuz bir şekilde terörize edilmesine seyirci kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Newark'da düzenlenen operasyonu "korkunç" olarak tanımlayan Baraka, gözaltına alınanlardan birinin ABD gazisi olduğunu vurguladı.

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