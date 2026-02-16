ABD'de bir ilk: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı

ABD'de ilk kez bir nükleer reaktör kargo uçağıyla transfer edildi. ABD Enerji ve Savunma Bakanlıkları, Ward mikro nükleer reaktörü, nükleer yakıt olmadan, California'dan Utah'taki Hill Hava Üssü'ne ilk kez C-17 kargo uçağıyla taşıdı.

"Bu, nükleer enerjiyi ihtiyaç duyulduğunda gereken yerde konuşlandırmamıza fırsat tanıyor"

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michael Duffey, California merkezli Valar Atomics şirketine ait Ward mikro reaktörü ve bileşenleriyle birlikte C-17 uçuşunda yer aldı. Michael Duffey yaptığı açıklamada, "Bu, nükleer enerjiyi ihtiyaç duyulduğunda gereken yerde konuşlandırmamıza fırsat tanıyor ve askerlerimize savaşta üstünlük sağlayacak araçlar sunuyor" dedi.



Chris Wright ise "Enerji Bakanlığı, üç mikro reaktörün 4 Temmuz'a kadar nükleer reaksiyonun kendini sürdürebileceği kritik seviyeye ulaşmasını hedefliyor" açıklamasını yaptı.

"Reaktör, tam kapasitede 5 megavat elektrik üretebiliyor"

Valar Atomics CEO'su Isaiah Taylor, bir minibüsten biraz daha büyük olan mikro reaktörün, tam kapasitede 5 megavat elektrik üretebildiğini; bunun da 5 bin evin ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu söyledi. Taylor, "Reaktör, bu yıl 100 kilovat ile çalışmaya başlayacak ve maksimum 250 kilovata ulaşacak, ardından tam kapasiteye çıkacak" dedi.

Trump, kararname çıkarmıştı

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimi yıl Mayıs ayında, ulusal güvenlik ve rekabetçi yapay zeka ilerlemeleri için enerji talebini karşılamak amacıyla, yerli nükleer kullanımını artırmayı hedefleyen dört başkanlık kararnamesi çıkarmıştı. ABD Enerji Bakanlığı da Aralık ayında küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesini hızlandırmak için iki hibe verdi.