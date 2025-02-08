  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de bir uçak faciası daha! Alaska'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: Kurtulan yok
Takip Et

ABD'de bir uçak faciası daha! Alaska'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: Kurtulan yok

ABD'nin Alaska eyaletinde kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı, 10 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de bir uçak faciası daha! Alaska'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: Kurtulan yok
Takip Et

ABD'nin Alaska eyaletinde dün Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere 10 kişiyle havalandıktan bir süre sonra radardan kaybolan Bering Air'a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağı bulundu.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, uçağın düştüğü ve enkazına Nome yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.

Uçaktaki 10 kişiden 3'ünün cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Diğer 7 kişinin de uçağın içinde olduğu, ancak henüz kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Feci kaza ABD'de bir haftada yaşanan 3. havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.

Dünya
Ahmed Al Musalam: Bahreyn, Türkiye ile güçlü ilişkilere büyük değer veriyor
Ahmed Al Musalam: Bahreyn, Türkiye ile güçlü ilişkilere büyük değer veriyor
Kassam Tugayları, takas anlaşmasının 5. turunda İsrailli esirleri teslim edecek
Kassam Tugayları, takas anlaşmasının 5. turunda İsrailli esirleri teslim edecek
Ekvador'da halk yeni devlet başkanını seçecek
Ekvador'da halk yeni devlet başkanını seçecek
ABD, düzensiz göçmenleri engellemek için Meksika sınırına yaklaşık 1500 asker daha gönderecek
ABD, düzensiz göçmenleri engellemek için Meksika sınırına yaklaşık 1500 asker daha gönderecek
ABD'de yumurta kısıtlaması fiyatları artırdı
ABD'de yumurta kısıtlaması fiyatları artırdı
İsrail, Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı
İsrail, Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı