ABD'de bir uçak, itfaiye aracına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Montreal kentinden havalanan Air Canada'ya ait uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, 72 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçaktaki pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

CNN'in haberine göre, olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve itfaiye aracındaki 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.